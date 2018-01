Fipe eleva projeção do IPC para janeiro mas mantém a do ano O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fipe, Heron do Carmo, elevou sua estimativa de inflação para a cidade de São Paulo de 2% para 2,10% em janeiro. Segundo ele, a inflação na capital paulista continua elevada por causa da alta de preços dos combustíveis e das tarifas de transportes coletivos, além de uma queda de pouca intensidade do grupo Alimentação. Heron do Carmo lembrou ainda que, excluídos os grupos Transportes e Educação, todos os demais (Habitação, Alimentação, Despesas Pessoais, Saúde e Vestuário) apresentam queda na terceira quadrissemana de janeiro (período de 30 dias encerrado em 23 de janeiro de 2003), em comparação a dezembro do ano passado. Como os reajustes de transporte coletivo na capital paulista refletiram a antecipação do aumento previsto para ser repassado em meados deste ano, Heron manteve sua estimativa de 7% para o fechamento do IPC em 2003. Em queda Uma comparação entre a segunda quadrissemana de janeiro (período de 30 dias encerrados em 15 de janeiro) e a terceira quadrissemana do mesmo mês (período de 30 dias encerrado em 23 de janeiro) revela que o IPC da Fipe só não recuou nos grupos Transportes e Educação. "Se observarmos o índice, acompanharmos os grandes grupos, veremos que o índice segue a tendência de queda", afirmou Heron do Carmo. "O IPC de 1,95% na terceira quadrissema não é um resultado para se comemorar, mas não destoa da tendência da queda de inflação", complementa. Ele comparou um conjunto de dados para demonstrar o comportamento de queda da intensidade dos reajustes. Em dezembro, o item Serviços Domésticos subiu 2,28%, enquanto que, neste último levantamento do IPC, ficou em 0,97%; Artigos de Limpeza recuou de 3,10%, em dezembro, para 2,20% na terceira quadrissemana de janeiro; Equipamentos do domicílio saiu de 1,94%, em dezembro, para 1,24%, na terceira quadrissemana de janeiro; Alimentos Industrializados cedeu de 4,07%, em dezembro, para 2,61%, no levantamento parcial de janeiro. Quedas similares foram registradas também em alimentos semi-elaborados, no grupo Despesas Pessoais, Saúde e Vestuário. "A evolução dos preços nas últimas quatro semanas em relação ao mesmo período anterior indicam que o IPC está perdendo o ritmo, mas não ainda na intensidade esperada", reiterou. "Não calculei o núcleo da inflação com exclusão dos preços administrados, mas certamente deve estar em queda", comentou. Ele lembrou ainda que, além das altas do transporte coletivo e do ensino, "que vêm pressionando o IPC de maneira mais intensa", o reajuste dos preços dos cartórios na cidade de São Paulo, uma alta de 73,46%, já captada no levantamento, prejudicou o desempenho do índice. "Não tem cabimento alguma coisa aumentar 73,46%", queixou-se.