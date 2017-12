Fipe eleva projeção para IPC de abril para 0,6% O coordenador da pesquisa de preços da Fipe, Heron do Carmo, elevou a sua projeção de inflação para o mês fechado de abril de 0,4% para 0,6%. De acordo com ele, a revisão se deu porque a inflação na segunda quadrissemana de abril (período de trinta dias encerrado no último dia 14) sofreu um repique por causa dos preços dos alimentos, que saíram de uma média de 1,3% na quadrissemana anterior para 1,53% na segunda quadrissemana. Heron esperava uma ligeira queda dos preços.