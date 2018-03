Fipe estuda inclusão do Bilhete Único no cálculo da inflação A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) está estudando uma forma de incorporar no cálculo da inflação do paulistano o impacto do Bilhete Único. Lançado na cidade no último dia 18 de maio, o cartão magnético permite ao usuário do transporte coletivo da capital paulista a tomar mais de uma condução, pagando apenas o valor de uma passagem durante um período de duas horas. Segundo o coordenador do IPC-Fipe, Paulo Picchetti, por enquanto a instituição não tem como avaliar o impacto do Bilhete Único na composição da inflação no município. "Estamos assumindo que a tarifa de ônibus continua a mesma. Mas estamos estudando uma forma de incorporar o cartão no IPC. Até porque, entendemos que haverá uma mudança no preço médio na tarifa do transporte público na cidade de São Paulo", afirma Picchetti.