Fipe faz revisão para o IPC de junho O economista Heron do Carmo, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fipe, disse que elevou para 0,30% a projeção da inflação para o mês de junho. A estimativa anterior era de 0,10%. O motivo para a revisão é que o IPC da 2ª quadrissemana, divulgado hoje pela manhã, de 0,20%, puxou a previsão para cima. Veja a matéria no link abaixo. Heron do Carmo disse ainda que o aumento das tarifas telefônicas terá um impacto de 0,25 ponto percentual no IPC de julho, agosto e setembro. Se a expectativa de aumento nos preços da energia elétrica e gasolina se confirmar, o IPC de julho será de 0,70%, devendo se repetir no mês seguinte.