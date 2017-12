Fipe: inflação caiu para 0,14% na 2ª prévia A inflação caiu praticamente pela metade na cidade de São Paulo neste mês. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe-USP) foi de 0,14% na segunda quadrissemana de fevereiro, contra os 0,27% apurados no período anterior. O item que mais pesou na cesta de cálculo do custo de vida do paulistano foi Educação, com 2,03%, por conta de matrículas e mensalidades de escolas e despesas com a compra dos materiais escolares. Em contrapartida, itens como Vestuário, Alimentação e Despesas Pessoais apresentaram quedas de 0,73%, 0,12% e 0,02%, respectivamente. Confira a variação total dos índices na tabela abaixo: Item Variação (%) Habitação +0,11 Alimentação -0,12 Transportes +0,39 Despesas pessoais -0,02 Saúde +0,38 Vestuário -0,73 Educação +2,03 Índice geral +0,14