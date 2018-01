Fipe: inflação de 0,26% em dezembro A inflação registrada pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, para o mês de dezembro de 2000 ficou em 0,26%, ou seja, 0,01 ponto superior ao da terceira quadrissemana do mesmo período da análise, que foi de 0,25%. O item que mais subiu em dezembro foi o do transporte, com 1,81%, ainda por causa dos ajustes dos preços dos combustíveis. Os dois índices que mais contribuiram para manter a inflação em baixa foram o de alimentos, com uma deflação de 0,78%, e o do vestuário, com 0,14%. O resultado total por itens da Índice do Preço do Consumidor (IPC) foi o seguinte: Item Variação (%) Habitação +0,38 Alimentação -0,78 Transportes +1,81 Despesas pessoais +0,14 Saúde -0,16 Vestuário -0,14 Educação +0,19 Índice geral +0,26