Fipe: inflação de fevereiro ficou em 0,11% O custo de vida na cidade de São Paulo medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP teve uma ligeira alta. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do mês de fevereiro divulgado hoje foi de 0,11%, contra os 0,08% da terceira quadrissemana do mês e 0,38% em janeiro. A maior alta do período foi Saúde, que subiu 0,88%, seguido por Habitação, cuja alta foi de 0,25%. O grupo Educação, que desde o início de janeiro vinha pressionando o índice, não teve nenhuma alteração no período pesquisado. A maior baixa do mês continuou a ser Vestuário, com queda de 1,21%. Confira a variação de todos os itens que compõem o IPC: Item Variação (%) Habitação +0,25 Alimentação -0,07 Transportes +0,09 Despesas pessoais +0,24 Saúde +0,88 Vestuário -1,21 Educação 0 Índice geral +0,11