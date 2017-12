Fipe: inflação de janeiro ficou em 0,38% O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou inflação de 0,38% no mês de janeiro, apenas 0,01 ponto porcentual menor do que o apurado na 3ª quadrissemana do mesmo mês (0,39%), porém superior ao fechamento de dezembro, quando o IPC foi de 0,26%. O início do ano letivo este mês e os conseqüentes gastos com matrículas e material escolar provocou outro salto do grupo Educação, que havia registrado aumento de 3,06% na terceira quadrissemana e encerrou o mês com alta de 4,06%. Transportes teve a segunda maior variação (+0,60%), que foi, porém, ligeiramente inferior ao da terceira prévia, quando o aumento foi de 0,62%. As liquidações de final de estação continuam a contribuir para a queda do grupo Vestuário, que teve redução de meio ponto porcentual, superando o resultado da última prévia, quando o recuo foi de 0,33%. Verifique os resultados apurados pela Fipe para todos os itens que compõem o IPC: Item Variação (%) Habitação +0,09 Alimentação +0,43 Transportes +0,60 Despesas pessoais +0,10 Saúde +0,22 Vestuário -0,50 Educação +4,06 Índice geral +0,38