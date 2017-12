Fipe: inflação de outubro foi de 0,01% O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou inflação de 0,01% no mês de outubro no município de São Paulo. O índice é menor do que o apurado na 3ª quadrissemana do mesmo mês (0,19%) e muito abaixo da variação de 0,27% obtida no mês de setembro. O grupo Vestuário manteve a tendência das duas últimas quadrissemanas e registrou o maior aumento do período (+0,28%), mas esta variação foi menor do que a apurada na quadrissemana anterior (0,62%). Transportes registrou aumento de 0,22%, também abaixo média anterior, que foi de 0,29%. Despesas Pessoais e Educação apresentaram aumento em relação à 3ª quadrissemana de outubro (+0,10% e +0,08% respectivamente) e o grupo Alimentação teve variação negativa de 0,57%. Verifique os resultados apurados pela Fipe para todos os itens que compõem o IPC: Item Variação (%) Habitação +0,18 Alimentação -0,57 Transportes +0,22 Despesas pessoais +0,12 Saúde +0,16 Vestuário +0,28 Educação +0,20 Índice geral +0,01