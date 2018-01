Fipe: inflação deve cair mais A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo (Fipe) refez a projeção de inflação para o mês de maio, prevendo nova queda no Índice de Preços ao Consumidor (IPC). O coordenador da pesquisa, o economista Heron do Carmo, estimava um índice próximo de 0,15% para o fechamento do mês. Mas, diante da deflação de 0,06% na segunda quadrissemana, que aponta o comportamento dos preços nos últimos 30 dias, prevê agora que a inflação de maio será zero. "Com isso, a inflação do semestre vai acabar fechando abaixo de 1%", afirmou. Os produtos que vão conter a inflação, segundo Heron, serão os in-natura e os hortifrutigranjeiros. Quanto à inflação para o ano, ele manteve a previsão de uma taxa inferior a 5%.