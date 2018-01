Fipe: inflação do ano passado foi de 4,38% O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo, medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP (Fipe), encerrou 2000 em 4,38%, ante 8,64% em 1999. A variação ficou abaixo de todas as estimativas divulgadas pela Fipe. No início do ano passado, a previsão para 2000 era de variação de 6%. Na virada do primeiro para o segundo semestre, a Fipe revisou a estimativa para 5,5% e, nos últimos meses do ano passado, a projeção caiu para 4,6%. Segundo Heron do Carmo, coordenador do IPC, o reajuste nos preços da gasolina em novembro, sozinho, teve um impacto de 0,8 ponto porcentual no resultado do ano. "Sem ela, o IPC fecharia o ano em quase 3,5%", afirmou. Já a correção nos valores da energia elétrica elevou em 0,5 ponto porcentual o IPC de 2000. A queda no preço dos alimentos no segundo semestre, ao contrário, ajudou a reduzir o IPC. Em 2001 a inflação deve ser de 3,5% A projeção do Índice para este ano é de 3,5%. "Pela primeira vez desde o governo Dutra (Eurico Gaspar Dutra, na segunda metade dos anos 40), a taxa de inflação deve ficar abaixo do crescimento do PIB", destacou o Carmo. A Fipe trabalha com projeção de crescimento econômico entre 4% e 4,5%. Para este ano, deve ter maior impacto no IPC um eventual reajuste nas tarifas de transportes públicos e das tarifas dos serviços de água e esgoto. Para 2001, a Fipe não acredita em fortes choques provocados pelas correções nos preços administrados e também pelo petróleo. "Se o petróleo ficar no patamar de US$ 25 o barril, pode ser que o reajuste nos combustíveis não aconteça neste ano", destacou. Ao contrário. Pode haver um recuo nos preços da gasolina, conforme uma nova metodologia de cálculo a ser adotada pelo governo. Para os preços administrados, a Fipe aposta em uma correção média de 6% contra 12% em 2000. Os aluguéis, que caíram 0,72% em 2000, podem registrar uma maior alta neste ano. A alta nos preços de educação, de 9%, também deve ser inferior neste ano. No setor de alimentos, a previsão é de queda nos preços, baseada na estimativa de aumento na safra. Neste ano, devem ter variações acima da inflação os preços de habitação (4,88% em 2000), saúde (4,67%) e educação (9%). Neste mês, a projeção da Fipe é de IPC de 0,4%, puxado pelo reajuste nas mensalidades escolares, em cerca de 5,5% ante 8% em 2000, e pelo IPVA. Já em fevereiro e março, a tendência é de queda no índice, empurrado por liquidações. Para o primeiro trimestre, a Fipe projeta inflação inferior a 0,5%.