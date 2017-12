Fipe: inflação em queda na 1ª prévia O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou inflação de 0,27% na primeira prévia do mês de fevereiro, índice inferior ao apurado no mês de janeiro, quando o IPC foi de 0,38%. O grupo Educação continua a ser o maior responsável pela alta do índice, mas a variação, que chegou a +4,06% em janeiro, caiu para +3,15% no período pesquisado. Transportes registrou a segunda maior alta da quadrissemana (+0,56%), que foi, porém, ligeiramente inferior ao do mês anterior, quando o aumento foi de 0,60%. Vestuário continua a ser o único item a registrar queda (-0,32%), seguindo a tendência das últimas quadrissemanas. Verifique os resultados apurados pela Fipe para todos os itens que compõem o IPC: Item Variação (%) Habitação +0,09 Alimentação +0,43 Transportes +0,60 Despesas pessoais +0,10 Saúde +0,22 Vestuário -0,50 Educação +4,06 Índice geral +0,38