Fipe: inflação praticamente dobra em SP O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da Universidade de São Paulo (USP) registrou inflação de 0,51% na segunda quadrissemana do mês de julho, quase o dobro do índice da primeira prévia, que foi de 0,33%. Os itens que mais subiram, contribuindo para o aumento da inflação, foram Alimentação, que saltou de 0,18% para 0,74%. Essa alta já era esperada devido ao efeito sazonal do inverno, quando o frio e as geadas afetam algumas lavouras, a oferta de produtos cai e o preço sobe. Outro item em alta foi o de Transportes, que passou de 0,55% para 0,98% na Segunda prévia do mês. O Vestuário, que vinha se mantendo inalterado há dois períodos, sofreu ligeira queda, caindo de 0,76% para 0,54%. Verifique os resultados apurados pela Fipe para todos os itens que compõem o IPC: Item Variação (%) Habitação +0,10 Alimentação +0,74 Transportes +0,98 Despesas pessoais +0,58 Saúde +0,66 Vestuário +0,54 Educação +0,15 Índice geral +0,51