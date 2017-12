Fipe: inflação recua para 0,08% na 3ª prévia O custo de vida na cidade de São Paulo recuou novamente de forma significativa. O Índice de Preços ao Consumidor divulgado hoje cedo pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, foi de 0,08% na terceira quadrissemana de fevereiro, contra os 0,14% apurados no período anterior. Na 1ª quadrissemana deste mês, o IPC-Fipe ficou em 0,27%. Educação, item de maior peso na composição do índice praticamente desde o começo do ano, continua mantendo a liderança, mas a variação apurada, de 0,99%, foi significativamente menor do que os 2,03% registrados na segunda quadrissemana. Saúde, com 0,59%, foi o item de maior alta nesta apuração, com 0,59%, contra os 0,38% do período anterior; e superando Transportes, que caiu de 0,39% para 0,29%. Os grupos Vestuário e Alimentação tiveram deflação de 0,68% e 0,26%, respectivamente. Confira a variação total dos índices na tabela abaixo: Item Variação (%) Habitação +0,14 Alimentação -0,26 Transportes +0,29 Despesas pessoais +0,04 Saúde +0,59 Vestuário -0,68 Educação +0,99 Índice geral +0,08