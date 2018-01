Fipe: inflação recua para 0,15% O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou inflação de 0,15% na terceira prévia de junho. O índice foi inferior ao apurado no período anterior, quando o IPC foi de 0,20%. Novamente o item vestuário, que subiu 1,05%, foi o que mais colaborou para o resultado na quadrissemana pesquisada. Em seguida veio o item saúde, que teve aumento de 0,85%. Já o item despesas pessoais, que havia registrado alta na segunda prévia do mês, caiu no último levantamento. Mas foi o grupo alimentação que apresentou a maior baixa do período,-0,45%. Acompanhe os resultados apurados pela Fipe para todos os itens que compõem o IPC: Item Variação Habitação +0,24 % Alimentação -0,45 % Transportes +0,35 % Despesas pessoais -0,02 % Saúde +0,85 % Vestuário +1,05 % Educação +0,12 % Geral +0,15 %