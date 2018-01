Fipe: inflação sobe para 0,37% na 2ª prévia O custo de vida na cidade de São Paulo medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP voltou a registrar elevação. Na segunda quadrissemana de março, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou em 0,37%, contra 0,22% apurados no primeiro período do mês. O item Alimentação foi o que mais contribuiu para o resultado do índice, com alta de 0,89%, índice muito superior ao aumento de 0,30% registrado na primeira quadrissemana. O item Saúde, que subiu 0,87%, foi a segunda maior alta do período. Seguindo a tendência das últimas quadrissemanas, Vestuário teve queda de 0,69%, seguido pelo grupo Educação, cuja queda foi de 0,13%. Confira a variação de todo os itens que compõem o IPC: Item Variação (%) Habitação +0,27 Alimentação +0,89 Transportes +0,16 Despesas pessoais +0,31 Saúde +0,87 Vestuário -0,69 Educação -0,13 Índice geral +0,37