Fipe: inflação sobe para 0,45% na 3ª prévia O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da Universidade de São Paulo teve alta de 0,45% na terceira quadrissemana de março, variação superior à do período anterior, quando o IPC teve alta de 0,37%. Seguindo a tendência da última quadrissemana, Alimentação, que subiu 1,29% (0,89% no período anterior), liderou a alta, seguido por Saúde, cujo aumento de 0,64% foi menor do que o apurado anteriormente (0,87%). Os grupos Vestuário e Educação continuaram a registrar queda (0,43% e 0,02%, respectivamente), mas com menor intensidade. A variação do grupo Transportes subiu de 0,16% para 0,32%, mas o peso de Despesas Pessoais no índice caiu de 0,31% para 0,11%. Confira a variação total dos índices na tabela abaixo: Item Variação (%) Habitação +0,23 Alimentação +1,29 Transportes +0,32 Despesas pessoais +0,11 Saúde +0,64 Vestuário -0,43 Educação -0,02 Índice geral +0,45