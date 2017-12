Fipe: IPC pode registrar deflação em novembro A inflação de novembro na cidade de São Paulo deve fechar próxima a zero na estimativa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). As deflações registradas nas três prévias de novembro, de - 0,06%, - 0,08% e - 0,13%, surpreenderam a instituição. A previsão anterior era de inflação de 0,17%. O grupo alimentação está determinando o recuo do Índice e está mostrando retração em vários itens. O leite e derivados são os que estão com reduções mais expressivas. Os dois caíram 6,90% e 1,59%, respectivamente, na terceira prévia de novembro (veja mais informações no link abaixo). A carne bovina também registrou queda de 0,18%, assim como os derivados da carne (- 0,52%). Com estes resultados e já considerando o impacto do aumento da gasolina, do gás de cozinha e do diesel, a previsão da instituição é de um IPC de 4,7% em 2000. Os três produtos vão contribuir com 0,24 ponto porcentual à inflação, sendo 0,05 ponto em novembro e 0,19 ponto em dezembro. O IPC do próximo mês deve fechar em 0,5%.