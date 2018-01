Fipe mantém previsão de 0,20% de inflação para novembro A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) manteve a sua previsão de inflação para o fechamento de novembro em 0,20%, segundo informou hoje o professor de economia da USP, Heron do Carmo. Ele manteve também a previsão de uma taxa de inflação de 8% para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no encerramento do ano. O economista prevê que em dezembro a inflação na cidade de São Paulo deva fechar também em 0,20%, o que faria com a que a taxa acumulada no último trimestre termine próxima de 0,50%. A única ressalva que Heron faz com relação à inflação está ligada à possibilidade de o governo reajustar em dezembro os preços dos combustíveis. Segundo ele, essa é uma prática comum nessa época do ano.