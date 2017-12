Fipe mantém previsão de 0,45% para IPC em setembro A variação média de 0,26% dos preços ao consumidor da cidade de São Paulo na terceira quadrissemana de setembro do IPC-Fipe (período de 30 dias encerrado no dia 22) está em linha com a trajetória de uma inflação que encerrará o mês em 0,45%, de acordo com previsão do coordenador do índice, Paulo Picchetti. O IPC veio acima do teto das expectativas dos analistas do mercado, que era de 0,23%, mas não se configurou em uma surpresa para o economista da Fipe. "Veio acima do teto deles, porque, para mim, o índice está na trajetória que tinha que estar para fechar o mês em 0,45%", observou Picchetti, reiterando com a afirmação sua previsão de inflação para setembro. Ele também manteve a taxa de 5% como expectativa para o encerramento do IPC em 2005.