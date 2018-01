Fipe mantém previsão de 0,50% para inflação de novembro Depois de divulgar a queda do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) - de 0,43% na primeira quadrissemana para 0,40% na segunda quadrissemana de novembro - a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) manteve a previsão de inflação de 0,50% prevista para novembro na cidade de São Paulo. De acordo com o coordenador do IPC-Fipe, Paulo Picchetti, esta previsão passou a fazer parte do cenário do coordenador na semana passada, depois que o prefeito de Gilberto Kassab anunciou confirmou o aumento de 15% na tarifa de ônibus no município, de R$ 2,00 para R$ 2,30, que entra em vigor a partir do dia 28 de novembro. Antes dessa perspectiva, a projeção da Fipe para a inflação de novembro era de uma alta de 0,30%. Para a inflação do ano, Picchetti manteve a atual projeção de inflação, de 2,08%. Até o final da semana passada, sua previsão era 1,60%, que foi elevada depois do anúncio do aumento da passagem de ônibus. Mas a nova previsão está condicionada ao porcentual e data para entrar em vigor o reajuste das tarifas do transporte coletivo administrados pelo governo do Estado, como metrô, trens e dos bilhetes de integração entre estas duas modalidades de transportes e ônibus. "Como o maior impacto do aumento das tarifas de ônibus ficou para dezembro, o último mês do ano deverá apresentar uma aceleração ainda maior na taxa de aumentos dos preços" afirma Picchetti. Segundo ele, ainda restam algumas dúvidas com relação ao período exato em que deverão também aumentar as tarifas de metrô e trens urbanos. Isso deverá impactar também o valor do bilhete de integração, que por enquanto foi reajustado apenas em função da elevação do ônibus", diz.