Fipe mantém previsão de inflação para abril em 0,45% Apesar da inflação de 1%, medida na segunda quadrissemana de abril pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em São Paulo, a maior desde a terceira quadrissemana de julho de 2004, o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), Paulo Picchetti, mantém sua previsão de 0,45% para o fechamento do mês. Segundo ele, a maior alta nominal na composição do índice foi do grupo Transportes, com 0,41%, pressionado pelo impacto residual de 9,90% do aumento de 17,65% das tarifas de ônibus. Contudo, a maior influência para a elevada taxa de inflação na cidade veio do grupo Alimentação, que fechou com aumento de 1%, ante uma variação de 0,56% na primeira medição de abril e de 0,29% no encerramento de março. "Se não fosse o grupo Alimentação, já teríamos o IPC caindo para o 0,45% previsto para o final do mês", disse Picchetti. A boa notícia, de acordo com ele, é que, em termos de Alimentação, a devolução da alta é mais rápida do que o aumento em preços administrados, como o do ônibus, por exemplo. "É só uma questão de timing. Só não estou tão certo se haverá tempo para a inflação chegar ao 0,45% já no final do mês. Mas, se não for ainda em abril, com certeza, será no começo do próximo mês", afirmou. Ele acrescentou que, ainda que o IPC-Fipe não coincida com a sua previsão, a taxa de inflação para abril certamente será bem menor que a verificada na segunda quadrissemana. Isso porque a tendência é de que a pressão do ônibus, daqui para frente, caia cada vez mais. Dentro deste cenário, de inflação pressionada por alimentos, o coordenador do índice da Fipe mantém sua previsão para o final do ano entre 5,5% e 6%.