Fipe mantém previsão de inflação para junho em 0,50% A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) manteve hoje a previsão de 0,50% para a inflação de junho. Segundo o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), Paulo Picchetti, apesar de a taxa de inflação apurada na primeira quadrissemana de junho ? período de 30 dias encerrado no dia 7 ? ter fechado no teto das expectativas do mercado, em 0,77%, a alta não é suficiente para alterar a sua projeção. Picchetti lembra que boa parte da alta do IPC-Fipe na quadrissemana de junho vem de uma "inflação artificial". Isto porque o grupo transportes, que saiu de uma variação de 0,59% no fechamento de maio para uma alta de 1,51%, está reincorporando o preço normal da passagem de ônibus na cidade de São Paulo. Trata-se de uma aumento estatístico, segundo ele, já que, no feriado de 1º de Maio, a Prefeitura de São Paulo reduziu o preço da passagem de R$ 1,70 para R$ 1. Agora, na primeira quadrissemana de junho, quando se completa quatro semanas da redução da passagem, o efeito desconto está sendo devolvido.