Fipe mantém previsão de inflação zero para fevereiro A deflação dos preços ao consumidor registrada pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação instituto de pesquisas Econômicas (Fipe) na terceira quadrissemana de fevereiro, de 0,08%, foi insuficiente para demover o coordenador do índice, Paulo Picchetti, da sua previsão de inflação para o fechamento do mês, de 0,00%. Ele manteve a projeção de 4,5% para o ano e explicou que a deflação deve ser abortada pelos preços dos alimentos e do álcool combustível. O grupo alimentação, segundo o coordenador da Fipe, está reduzindo seu ritmo de queda e deve encerrar o mês praticamente zerado. Na segunda quadrissemana, o índice alimentação mostrou uma queda de 0,83%. Agora, na terceira parcial do mês a deflação foi de 0,51%. De uma quadrissemana para a outra, a alta dos alimentos foi de 0,32 ponto porcentual - de -0,83% para -0,51%. Se esta velocidade fosse mantida, em tese, o grupo alimentação fecharia o mês em queda de 0,19%. Ocorre, segundo lembra Picchetti, que na comparação ponta a ponta, que considera a variação dos preços dos alimentos na última semana, encerrada no dia 21, com o mesmo período de um mês atrás, os alimentos estão com uma deflação de apenas 0,12%. No caso dos in natura, por exemplo, afirma Picchetti, já se verifica alta na ponta. Na segunda quadrissemana, a variação era de 0,80% e agora na terceira a alta na ponta já chega a 2,1%. "Acho que o grupo alimentação encerra o mês com uma variação próxima de zero e não em deflação, conforma esperam alguns analistas", disse o coordenador da Fipe. Quanto ao preço do álcool, a variação na ponta saiu de 0,40% para 1,40%, sendo que na quadrissemana o combustível sofreu reajuste de 3,1%. "Se pegarmos a trajetória, que estava em desaceleração, veremos que está havendo uma reversão agora", comentou o coordenador do índice.