Fipe mantém previsão de IPC em 0,60% no mês e 8% para 2003 O coordenador da Pesquisa de Preços da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Heron do Carmo, disse hoje que a variação de 0,70% no Índice de Preços ao Consumidor da terceira quadrissemana de outubro mostra que a inflação mensal caminha para fechar em 0,60%. De acordo com ele, alguns itens concentrados em tarifas públicas e alimentação pressionaram o IPC no período, mas que a tendência é de recuo. Segundo o economista, mais da metade, 0,45 ponto porcentual da taxa de 0,70% do IPC-Fipe foi provocada pelas tarifas de água e esgoto (13,69%), táxi (23,88%) e frango (13,85%). Ele acredita que o preço desses produtos tende a recuar, o que contribui para o controle da inflação. Em novembro, ele espera que o Índice apresente alta de 0,50%. Para o ano, a perspectiva é de uma inflação acumulada em 8%.