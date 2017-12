Fipe mantém previsão para IPC no ano em 6% O aumento da inflação na cidade de São Paulo, para 0,99% no mês agosto, em relação a uma taxa de 0,59% em julho, não foi suficiente para mudar a previsão do coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Paulo Picchetti, sobre a inflação do encerramento do ano. Ele mantém em 6% a variação média dos preços ao consumidor ao longo de 2004. A aceleração, de 0,40 ponto porcentual do IPC de julho para agosto, foi determinada por uma contribuição para a composição do índice pleno, de 0,60 ponto porcentual, vinda dos preços administrados e monitorados. A energia elétrica sofreu um reajuste de 9,55% no mês, a conta de telefone fixo aumentou 5,23%, o álcool combustível subiu 9,25%, os contratos de assistência médica tiveram os preços reajustados em 0,77% e a gasolina subiu 0,59%. A grande surpresa para Picchetti, no entanto, foi o recuo da medida de núcleo do IPC, de 0,68% no fechamento de julho para 0,62% em agosto. Esta é, segundo ele, a primeira desaceleração deste indicador desde o fechamento de março. Para o economista, este recuo fará com que a variação média mensal da inflação até o final do ano fique em torno de 0,4%, taxa condizente com o fechamento de 6% no ano, considerando que, de janeiro a agosto, o IPC acumula uma alta de 4,4%. "E isto é uma tendência", diz Picchetti, que já trabalha com uma inflação de 0,4% para setembro. Preços administrados Dos preços administrados, explica o economista, a inflação de setembro captará apenas resíduos, de 0,03 ponto porcentual para a telefonia e de 0,07 ponto porcentual para a energia elétrica. Picchetti acrescentou que a telefonia ainda aparecerá na composição do IPC-Fipe até janeiro de 2005, com contribuições de 0,07 ponto porcentual em outubro, 0,02 ponto porcentual em novembro, 0,06 ponto porcentual em dezembro e 0,02 ponto porcentual em janeiro. Isto se deve ao parcelamento da diferença entre o IPCA, que no ano passado foi usado para o reajuste das tarifas de telefonia, quando o correto seria o IGP-DI, conforme determinação da Justiça.