Fipe mantém projeção para inflação de abril em 0,45% Para abril, o cenário inflacionário delineado para São Paulo pelo coordenador da pesquisa de preços da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Paulo Picchetti, é sensivelmente melhor do que o de março. Ele manteve sua projeção para o IPC-Fipe em 0,45%. Trata-se de uma taxa que, se confirmada, ficará abaixo da metade do índice de 0,98% apurado na primeira quadrissemana do mês e 0,34 ponto porcentual abaixo da inflação efetiva de 0,79% no mês passado. O alívio, de acordo com Picchetti, virá em grande parte do grupo transportes, uma vez que a pressão do ônibus, cujo aumento neste começo de mês sobre o IPC foi de 13,99%, cairá para 0,09%. Mesmo com a entrada de novas pressões na composição do IPC, Picchetti não vê motivos para uma inflação muito fora da que ele prevê. O coordenador da Fipe já contabiliza para o fim do mês pressões sobre o índice de 0,14 ponto porcentual, de um aumento médio de 6% dos remédios, e 0,02 ponto porcentual, do aumento das tarifas de ligações de telefone fixo para celular, além do aumento individual do ônibus, de 0,09%. "A inflação da primeira quadrissemana de abril é alta, mas tende a refluir para a metade. Em termos de tendência, ela é zero", disse Picchetti, que também mantém sua projeção para o ano entre 5% e 5,5%. E a tendência da inflação, analisada pelo comportamento do núcleo do IPC Fipe, é mesmo de estabilidade. Ele fechou a primeira parcial de abril em 0,27%, ante 0,26% em março. Em fevereiro, a medida de núcleo foi de 0,29%, em janeiro de 0,31% e em dezembro do ano passado, de 0,30%.