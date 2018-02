Fipe: preço de combustíveis desacelera em SP A alta no preço médio do álcool combustível voltou a apresentar desaceleração nos postos da cidade de São Paulo, conforme pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) por meio do Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Na terceira quadrissemana do mês, que compreendeu os últimos 30 dias encerrados em 22 de novembro, o álcool subiu 5,66%, bem menos que os 8,86% de alta observados na segunda medição do mês (30 dias terminados em 15 de novembro).