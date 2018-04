Fipe prevê alta de 1% na inflação de agosto O coordenador da Pesquisa de Preços da Fundação Instituo de Pesquisas Econômicas (Fipe), Heron do Carmo, espera que a taxa de inflação total de agosto feche em 1%. Ele diz acreditar que para o final do mês algumas pressões, verificadas na primeira parcial do mês, possam se arrefecer. Foram as tarifas públicas, o câmbio e a entressafra os fatores que influenciaram de maneira mais significativa a taxa de inflação na cidade de São Paulo na primeira quadrissemana de agosto - período de 30 dias encerrado no último dia 7. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fipe fechou o período com alta de 0,79%, mostrando elevações de 0,12 ponto porcentual sobre a taxa de 0,67% apurada no fechamento de julho e de 0,56 ponto sobre a inflação de 0,23% na primeira quadrissemana do mês passado. O pão francês, maior vilão da inflação na primeira medição dos preços em agosto, não deve mais subir à taxa de 11%, como se viu agora. Isso porque, de acordo com o economista, o produto já incorporou no seu preço quase toda a desvalorização do câmbio. Além disso, afirma Heron, com o acordo acertado na semana passada entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional (FMI) o Banco Central teve sua capacidade de intervenção cambial ampliada. O que preocupa o coordenador da Fipe é a possibilidade de o governo voltar a autorizar aumentos para a gasolina e o gás de cozinha. Fora isso, Heron diz que o IPC deve transcorrer dentro do previsto. O economista também acredita que o preço do feijão pressionará menos o índice daqui para frente. Outras pressões que ainda aparecem no IPC deverão ser reduzidas no decorrer do mês. São os casos, por exemplo, do subgrupo recreação e cultura (1,94%), que incorporou os aumentos das tarifas de ônibus para fora da cidade (5,44%) e o item viagem e excursões (3,24%). Essas variações refletem ainda os efeitos das férias de julho. Tendência de baixa A trajetória de longo prazo da inflação continua sendo de baixa, na avaliação de Heron do Carmo. Mesmo com as fortes pressões que o IPC vem sofrendo do câmbio, da entressafra e do efeito férias, entre outros, sua variação na primeira quadrissemana ficou abaixo do que se registrou no mesmo período de 2000 (1,63%) e 2001 (1,51%). Em razão disto, Heron mantém a previsão de uma taxa de inflação, no ano, de 4,5%. Ele considera que em setembro o índice de inflação na cidade de São Paulo deva apresentar uma queda acentuada em comparação com agosto, já que no próximo mês o IPC não terá mais tanta influência das tarifas públicas. O economista lembra que a inflação registrada na primeira quadrissemana de agosto incorpora não apenas a desvalorização cambial atual, mas também muito do que ocorreu no ano passado, tanto com o dólar como com o clima. Para o coordenador da Fipe, a moeda americana poderá se apresentar mais volátil daqui para frente, subindo acima de R$ 3,00 mas sempre recuando para esse patamar. Na opinião do economista, o mercado deverá tomar como referência a taxa de R$ 3,00. Por outro lado, ele não vê interesse do Banco Central em que a taxa do câmbio caia abaixo disso. "O dólar cotado a R$ 3,00 favorece a balança comercial", acredita. Com a elevação da meta de inflação divulgada junto com o acordo do FMI, diz Heron, o Banco Central vai sentir mais tranqüilo para deixar a moeda americana flutuar neste patamar.