Fipe prevê inflação de 0,15% em maio A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) mantém a projeção de inflação. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da cidade de São Paulo deve ficar em 0,15% em maio e 5% no acumulado deste ano. Na primeira quadrissemana de maio, o IPC ficou em 0,03%. Em abril, o índice foi de 0,09%. A taxa deste mês estará condicionada, de acordo com o coordenador da pesquisa, Heron do Carmo, às variações dos preços dos alimentos. A tendência agora é de que a inflação da próxima quadrissemana fique perto de zero, para depois voltar a subir, pressionada principalmente pelos alimentos semi-elaborados, como o frango. A carne de frango caiu 25% desde dezembro, mas teve aumento nos últimos dias de 100% na ponta do produtor. Este percentual, no entanto, não deve chegar integralmente ao varejo. Os artigos de vestuário, que em anos anteriores chegaram a subir 4% em maio, estão tendo variações menores este ano. O grupo pode ter uma alta de 1% no mês, a metade do que era esperado pela Fipe. O salário mínimo de R$ 151,00 não causará impacto no IPC da Fipe. Segundo Heron do Carmo, a parcela de famílias que têm rendimentos equivalentes ao salário mínimo na cidade é pequena. Mesmo o salário das empregadas domésticas não causará efeitos sobre o índice, porque a maioria não é atrelada ao mínimo. O rendimento médio de uma empregada doméstica em São Paulo é de R$ 330,00, segundo a Fipe.