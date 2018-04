Fipe prevê inflação de 0,20% em maio O coordenador da Pesquisa de Preços da Fipe, Heron do Carmo, projeta uma taxa de inflação de 0,20% para maio. Essa taxa, se for concretizada, ficará ligeiramente acima do 0,17% registrado no mesmo período do ano passado. Ele considera alguma pressão do grupo Vestuário na composição do índice de maio e também impactos residuais dos aumentos da gasolina. A previsão de inflação para o ano permanece em 4%. De acordo com o coordenador da Fipe, não estão previstos novos aumentos da gasolina, mas em compensação o índice já não terá mais os alívios decorrentes da retirada da sobretaxa da energia elétrica e os descontos concedidos pela prefeitura de São Paulo para o IPTU. O grupo Alimentação, a não ser que ocorra alguma geada no período, deverá continuar apresentando taxas negativas, contribuindo para redução dos preços livres. A taxa de inflação medida pela Fipe na cidade de São Paulo recuo para 6,43% no acumulado de doze meses, informou Heron do Carmo. Essa é a primeira taxa abaixo de 7% no acumulado de doze meses desde novembro de 2001. Com isso, Heron acredita, que a partir de agosto a inflação na capital paulista já deverá mostrar índices menores, convergindo para fechar o ano em 4%. Segundo o economista, o que vai contribuir para que a inflação feche nos 4% previstos anteriormente pela Fipe, é o fato de as tarifas públicas serem reajustadas a um patamar menor do verificado no ano passado.