Fipe prevê inflação de 0,80% para março A inflação prevista pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para março deverá fechar em 0,80%, segundo previsão feita hoje pelo coordenador de pesquisa de preços da entidade, Heron do Carmo. Para o economista, desde que mantida a atual política monetária que vem sendo adotada pela equipe econômica do governo Lula, a tendência é de que a inflação recue para patamares que convirjam para a previsão de 9% no ano. "Só de hortifrutigranjeiros, a inflação deverá ganhar um alívio de 0,35 ponto porcentual", prevê o coordenador da Fipe. Este subgrupo sofreu em fevereiro um aumento de 9,40%, mas tem tudo para recuar, segundo Heron do Carmo, para algo em torno de 1% em março. Além disso, o grupo Transportes, que se elevou em 4,46% em fevereiro, dando uma contribuição de 0,70 ponto porcentual para o índice fechado de fevereiro, deverá também sofrer um alívio de 0,50 ponto. Com isso, o IPC-Fipe de março deverá cair para 0,80%. Outro fator que eleva o otimismo do coordenador da Fipe é que mesmo que haja um aumento de gasolina este mês, ele virá depois da metade de março, com os efeitos sobre a inflação sendo transferidos para abril. "Tem que se considerar que não estamos em uma economia indexada. Precisamos olhar para frente. No tocante às tarifas, que são corrigidas pelo IGP-M, já se sabe o que vai ser dado. E com relação aos salários, não creio que será reposta toda a inflação. Do lado do governo, está sendo feito um controle rígido da liquidez e das contas públicas", afirma Heron do Carmo. A taxa de inflação prevista para a cidade de São Paulo em abril é de 0,50%. "As medidas de política monetária são cumulativas e ainda não impactaram a economia na sua plenitude, processo que se completa em até nove meses, o que começará a ser percebido a partir de agora", diz.