Fipe prevê inflação entre 0,60% e 0,70% para julho em SP A taxa de inflação na cidade de São Paulo deverá encerrar o mês de julho com uma alta de 0,60% a 0,70%, conforme previu há pouco o coordenador adjunto do IPC-Fipe, Juarez Rizzieri. Segundo ele, é uma taxa elevada para o período. No ano passado, por exemplo, o IPC de julho foi de 0,16%. A inflação prevista para este mês, de acordo com Rizzieri, virá da continuidade da pressão, ainda que num patamar menor que a de junho (1,31%), do grupo Vestuário e de uma taxa menor dos combustíveis. O grupo Alimentação, segundo o coordenador adjunto do IPC-Fipe, deverá continuar sendo pressionado pelos produtos in natura. Rizzieri pondera, no entanto, que devido ao período de férias, em julho, quando muitas famílias deixam a capital, a pressão dos alimentos poderá ser menor que a de junho, quando a alta foi de 1,39%.