Fipe projeta em 0,20% a inflação de fevereiro A Fipe está projetando uma inflação de 0,20% para fevereiro. Segundo o coordenador da pesquisa de preços da instituição, Heron do Carmo, resultado dependerá de um eventual reajuste das tarifas de água e esgoto e de transporte urbano da cidade de São Paulo. O resultado de janeiro (0,38%) abaixo da estimativa anterior (0,50%) foi motivado, principalmente, por uma alta menor do que a esperada para os alimentos hortifrutigranjeiros. A Fipe mantém, por enquanto, a previsão de 3,5% de inflação para o ano. Heron afirma que as tarifas públicas e os preços indexados à inflação terão reajustes bem menores este ano, pois a inflação acumulada no ano passado será praticamente a metade da do ano anterior. Além disso, há a expectativa de novos recuos no preço do petróleo, ressalta Heron.