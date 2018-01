Fipe projeta inflação de 1,5% em janeiro; Dieese,entre 1% e 2% O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Heron do Carmo, projetou que a inflação da cidade de São Paulo deve ficar em janeiro em 1,5%. Para fevereiro, o economista acredita que a inflação ficará em 0,5% e, no ano, em 7%. "Consideramos o índice de 7% para o ano porque é pouco provável que tenhamos no segundo semestre deste ano o mesmo comportamento inflacionário de 2002. Nossa expectativa é de um alívio significativo na inflação", afirmou, em entrevista coletiva, ao lembrar que do índice anual de 9,90% de 2002, 8,47% foram verificados no segundo semestre e 5,86% no último trimestre do ano. "Em 2002, o grupo Alimentação variou 18,46% e foi a maior pressão de alta do IPC. Como teremos um m enor impacto cambial e maior oferta de produtos agrícolas pelas atuais projeções de safra, já podemos identificar um alívio neste grupo", justificou. Em janeiro, para projetar a inflação de 1,5%, Heron considerou o reajuste aplicado no Imposto Sobre Veículos Automotores (IPVA), o aumento das mensalidades escolares e reajustes em combustíveis e transportes. "Avaliamos algumas hipóteses de comportamento de preços, como o aumento de gás de botijão na faixa de 7%, que teria impacto de 0,05 ponto porcentual do IPC; 10% em mensalidade escolar, com impacto de 0,26 ponto porcentual; 12,8% na tarifa de ônibus (0,53 ponto porcentual); 18,5% em lotação (0,03 ponto porcentual); 10% em integração ônibus-metrô (0,02 ponto porcentual) e 9% na gasolina (0,23 ponto porcentual). De saída, já temos um piso no IPC em janeiro de 1,13%", explicou. "Janeiro, julho e agosto serã o os piores meses do ano em termos de inflação", estimou, justificando que em julho e agosto deverão ocorrer os reajustes de tarifa de energia elétrica, telefonia e saneamento básico (água e esgoto). "Somente em energia elétrica o reajuste deverá ficar em 30%", projetou. Dieese A coordenadora do Índice do Custo de Vida (ICV), Cornélia Nogueira Porto, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), previu hoje que o índice no município de São Paulo fechará o mês de janeiro entre 1% e 2%. Ela explica que o ICV será influenciado pelos aumentos dos transportes individual (gasolina) e público, e das mensalidades escolares. Em janeiro do ano passado, o índice havia ficado em 1,06%. Para o ano, a coordenadora prevê uma alta do ICV menor do que a de 2002, quando o índice chegou a 12,93%. "Espero uma pressão menor do dólar e também dos preços administrados", afirmou.