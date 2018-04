Fipe projeta IPC de 0,20% para abril O coordenador da Pesquisa de Preços da Fipe, Heron do Carmo, estima que a taxa de inflação medida pelo IPC no mês de abril deverá ficar em 0,20%. Este é o piso da previsão feita na semana passada, que se situava entre 0,20% e 0,30%. A mudança de expectativa de Heron se deve à queda do grupo Alimentação, de 0,63%, registradada na primeira quadrissemana do mês, e do grupo Habitação, que teve variação negativa de 0,29%. Esses dois grupos acabaram mais que compensando o aumento de 5,42% do preço da gasolina. O economista destacou, em Alimentação, a redução de 0,30% dos produtos industrializados. De acordo com ele, estes produtos estão em linha com a variação cambial e a Argentina (maior exportador de trigo para o Brasil).