Fipe reduz expectativa de inflação do mês e mantém do ano A taxa média de inflação na cidade de São Paulo em novembro deverá fechar em 0,40%, abaixo da previsão anterior de 0,50% feita pelo coordenador do IPC-Fipe, Heron do Carmo. A projeção é baseada nos dados de outubro e nas estimativas para o comportamento do varejo para o mês em curso. Em novembro, os preços que contribuíram para a formação da taxa de 0,63% do IPC em outubro, pressionarão com uma intensidade bem menor a variação média dos preços no varejo, prevê o coordenador. Só as tarifas públicas (água e esgoto, telefonia fixa e táxi), que influenciaram em 0,33 ponto porcentual na composição do índice, deverão contribuir com apenas 0,07 ponto da taxa de 0,40% estimada para novembro. "Dos preços administrados, a maior pressão virá dos reajustes das loterias, que impactarão o IPC-Fipe em novembro em 0,10 ponto porcentual", diz o economista, acrescentando que, com isso, os preços administrados em novembro vão influenciar em 0,17 ponto porcentual a inflação mensal. Projeção anual mantida Mesmo com expectativa de inflação do novembro reduzida, a Fipe manteve a projeção de inflação anual em 8%. Segundo Heron do Carmo, a inflação acumulada no ano, de janeiro até outubro, está em 7,44%. Com a expectativa de uma taxa de 0,40%, ficaria faltando ainda 0,16 ponto porcentual para que o IPC-Fipe atinja os 8% esperado. Para dezembro o economista espera que, no máximo, a inflação chegue 0,20%, no caso de o preço da gasolina ser reajustado em até 5%. "Historicamente, os governos sempre presenteiam a população com aumento da gasolina em dezembro, mas este ano a possibilidade de que isso ocorra é pequena", afirma. O coordenador calcula também a sua previsão de inflação para o ano com base na taxa acumulada em 12 meses, em 12,30%. De acordo com ele, em novembro o acumulado do período já deverá ter caído para algo em torno de 10%. O mesmo, segundo Heron, ocorrerá no próximo mês, quando no acumulado de 12 meses a inflação de 1,83% registrada em dezembro de 2002 será substituída por um índice igual ou menor que 0,20%.