Fipe reduz inflação do ano para 4,5% A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) reduziu em 0,5 ponto porcentual a projeção de inflação para 2000, que passou de 5% para 4,5%. O coordenador da pesquisa, o economista Heron do Carmo, explicou que esta previsão já considera os aumentos previstos para as tarifas públicas e a eventual elevação dos preços da gasolina. No primeiro semestre, a inflação da Fipe deve fechar em 0,90%, o que garante uma boa folga para o cumprimento da meta no segundo semestre. A Fipe reviu também a inflação para o mês de junho, que passou de 0,30% para 0,20%.