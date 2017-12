Fipe reduz perspectiva de inflação ao consumidor em SP O coordenador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Paulo Picchetti, revisou sua projeção para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) fechado de setembro de 0,40% para 0,35%. Segundo ele, o comportamento dos preços das tarifas públicas está dentro do controle. Além disso, os preços dos produtos in natura devem ficar estáveis até dezembro. Picchetti projeta que a inflação média do último trimestre do ano deve ficar em 0, 40%, o que torna factível sua previsão de que o IPC encerre 2004 em 6%. "A emoção que sobra para o final do ano fica por conta dos preços dos combustíveis", disse. Segundo ele, se vier um aumento dos preços conforme o governo sinalizou, a Fipe revisará para cima esta previsão de 6%. "Só precisamos saber quando este reajuste vem e qual será o seu porcentual," finalizou.