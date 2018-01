Fipe reduz perspectiva para inflação A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) alterou a projeção de inflação para o mês de junho. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) deve ficar em 0,10%, sendo que a estimativa anterior era de 0,20%. A revisão da inflação deste mês é resultado da mudança no ritmo de alta de alguns itens. Em maio a Fipe registrou uma inflação de 0,03%, contra 0,09% de abril. A previsão era de que maio fechasse em 0,10%. O comportamento dos preços dos alimentos e do vestuário determinaram a inflação menor. IPC de janeiro a maio é o menor na era Real A inflação medida pela Fipe de janeiro a maio deste ano foi a menor para o período desde a implantação do Plano Real. O IPC acumulado nos cinco primeiros meses deste ano foi de 0,69%. O resultado é inferior inclusive ao 0,99%, acumulado em igual período de 1998. Vale lembrar que 1998 registrou, em todo ano, deflação de 1,79%. Para o semestre, a Fipe prevê uma inflação de 0,79%, abaixo da projeção inicial de 1%. Para o ano, a Fipe manteve a inflação prevista em um patamar inferior a 5%.