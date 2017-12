Fipe reduz previsão de inflação para abril O coordenador da pesquisa de preços da Fipe, Heron do Carmo, revisou para baixo sua previsão de inflação em abril de 0,50% para 0,40%. Ele acredita que a inflação está voltando para os patamares normais nesta época do ano, de taxas abaixo de 0,5%. "A inflação está saindo de um nível de 2,65% em novembro para algo abaixo de 0,50%", disse Heron. O coordenador da Fipe espera que o IPC deste mês já não terá mais a pressão de 0,19 ponto porcentual que recebeu em março dos hortifrutigranjeiros, pressionados principalmente pelo aumento de 48% no preço do tomate. Além disso, a variação nos preços dos remédios, que contribuíram para a composição do índice com 0,30 ponto porcentual, não deverá se repetir em abril. A previsão de Heron considera a estabilidade nos preços dos combustíveis, mas se houver uma redução de 5% no seu preço, o IPC receberá um alívio de 0,10 ponto porcentual, o que derrubaria a inflação de março para 0,30%. Para o ano, o coordenador da Fipe mantém sua previsão de 9% para o IPC. Ele alega ser conveniente esperar o reajuste das tarifas públicas para depois alterar a meta. Segundo ele, mais da metade da inflação prevista para o ano já ocorreu nos primeiros três meses. A inflação acumulada em 12 meses encerrados em março, de 13,87%, também deverá recuar para 7% em março de 2004, para fechar o ano em 5,5%. "Só nestes primeiros três meses de 2003 a inflação já subiu quase 5%, sendo que o restante vem do últimos seis meses de 2002. Quando estas taxas começarem a sair da conta da inflação de 12 meses, a tendência é de queda. Isso é um indicador de que a inflação para frente deve mudar de padrão", diz. A queda na cotação do dólar nos últimos dias faz parte da base de sustentação do cenário otimista traçado por Heron do Carmo. Segundo ele, com o recuo do dólar, os preços dos alimentos semi-elaborados e industrializados deverão apresentar quedas significativas.