Fipe reduz previsão de inflação para o mês de novembro Com a definição da data de vigência para a nova tarifa de ônibus em São Paulo - dia 30 de novembro, para coincidir com as novas tarifas de metrô e trens metropolitanos, que são administradas pelo governo do Estado - a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) revisou sua projeção de inflação para novembro, de 0,50% para 0,40%. Isso porque o reajuste dos transportes só terá impacto na inflação de dezembro. Antes do anúncio de alta da passagem de ônibus, de 15%, de R$ 2 para R$ 2,30, o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fipe, Paulo Picchetti, esperava um índice de 0,30% para novembro. Depois, com o anúncio do aumento, que inicialmente passaria a valer no dia 25 de novembro, ele puxou esta projeção para 0,50%. Para se ter uma idéia, o peso da passagem de ônibus no orçamento das famílias é de 4,40 ponto porcentual no IPC-Fipe. Ainda no âmbito dos transportes públicos em São Paulo, as passagens de metrô e trem sofreram um aumento de 9,52%, de R$ 2,10 para R$ 2,30, para também entrar em vigor no dia 30. Com isso, o bilhete integração (ônibus-metrô-trem) subiu de R$ 3 para R$ 3,50. Além disso, por causa dos aumentos na capital, os ônibus de linhas intermunicipais também devem subir um pouco, de acordo com Picchetti. Portanto, no geral, o impacto de Transportes sobre o IPC-Fipe será de 0,71 ponto porcentual ao longo de dezembro. Uma curiosidade sobre nova previsão de 0,40% para o índice de novembro é que esta taxa está em linha com o nível que está sendo verificado nas últimas quatro quadrissemanas medidas pela Fipe. "Isso indica que a inflação tem andando de lado e que os aumentos, que têm sido registrados em alguns serviços e produtos, são pontuais e não têm nada a ver com demanda", disse Picchetti, acrescentando que, daqui para o começo de 2007, esse deverá ser o comportamento dos indicadores de preços, que devem refletir impactos de mensalidades escolares e tributos, como IPVA e IPTU. Inflação em dezembro A inflação de dezembro, medida pelo IPC-Fipe, deve nascer com piso de 0,83%, segundo previu Picchetti. No entanto, diz ele, o índice poderá chegar a 1%, considerando que o seu núcleo está na casa de 0,20% ao mês, ou seja, a taxa da inflação livre de aumentos considerado por ele como pontuais. O piso da inflação para dezembro, estimado por Picchetti, considera o impacto do reajuste dos transportes, mais uma pressão de 0,05 ponto porcentual vindo do aumento dos cigarros e uma influência de 0,07 ponto porcentual do aumento de 9,3% dos pacotes de viagens. Para o ano, Picchetti manteve sua projeção de 2,80% para o IPC, levando em conta que, no acumulado de 2006, até a terceira quadrissemana de novembro, o índice já acumula uma alta de 1,50%.