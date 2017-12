Fipe reduz previsão de IPC para junho de 0,20% para 0,10% A taxa de inflação para o mês de junho em São Paulo, pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), deve ficar em 0,10%, segundo apontou há pouco o coordenador da pesquisa de preços da fundação, Heron do Carmo. Essa expectativa mostra uma redução de 0,10 ponto porcentual em relação à previsão anterior, de 0,20%. Segundo Heron, esse ajuste na previsão considera o impacto de 0,10 ponto porcentual da cobrança da taxa de iluminação pública. Nesta estimativa, ele também considera a continuidade da queda dos preços dos combustíveis, dos alimentos in natura e não contará com uma alta no preço do arroz, por exemplo, que, em maio, subiu 18,24%, dando uma contribuição de 0,15 ponto percentual. Em maio, quando o índice fechou em alta de 0,31%, a taxa de inflação já poderia ter sido negativa, segundo Heron, se os três produtos que mais pressionaram (arroz, 18,24%; energia elétrica, 3,11%; e leite longa vida, 5,12%) tivessem subido menos. Só esses produtos subiram, sem considerar os respectivos pesos na composição do índice, 0,33 ponto percentual - mais do que o índice cheio, de 0,31%. Para o ano, Heron ainda manteve a previsão de 9% de variação do IPC, alengando estar esperando a definição dos reajustes das tarifas públicas (telefone e energia) que acontecem a partir de julho. Para o próximo mês, Heron projeta inflação de 0,50%, menor do que a de 0,67% em igual período do ano passado, e, para agosto, de 0,90%, também inferior à verificada em agosto do ano passado, quando o IPC subiu 1,01%.