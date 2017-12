Fipe reduz projeção da inflação de fevereiro A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) reduziu a projeção de inflação para fevereiro de 0,20% para 0,10%. Segundo o coordenador da Fipe, Heron do Carmo, o índice deste mês será menos pressionado pelos alimentos e pelo grupo educação. A alimentação deve registrar uma variação próxima à estabilidade em função do fim dos aumentos dos produtos hortifrutigranjeiros e também de alguns alimentos semi-elaborados. De acordo com Heron do Carmo, a suspensão das importações de carne pelo Canadá ainda não causaram impacto nos preços do produto ao consumidor. O reflexo das divergências entre os dois países pode afetar a inflação caso a briga se prolongue por mais tempo e se estenda também a outros países. Para o trimestre, a projeção da Fipe é que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) fique abaixo de 0,5%.