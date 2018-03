Fipe reduz projeção de inflação para março de 0,90% para 0,60% A variação de 0,92% dos preços ao consumidor na segunda quadrissemana de março - período de 30 dias encerrado no último dia 15 - ficou praticamente dentro do esperado, segundo o coordenador do IPC-Fipe, Heron do Carmo, que esperava para esse período uma oscilação de 0,90%. De acordo com ele, além de apresentar uma desaceleração de 0,28 ponto porcentual, o comportamento dos preços na segunda parcial do IPC em março resultou na melhor taxa desde a primeira quadrissemana de outubro de 2002, quando o IPC-Fipe fechou em 0,81%. Até a semana passada, a instituição mantinha a previsão formal de uma inflação média de 0,90% para o mês de março. Heron, no entanto, já admitia a possibilidade de o IPC ficar em 0,60%. Com a divulgação da inflação na segunda quadrissemana, o coordenador da Fipe passou a ver a variação de 0,60% não mais como uma possibilidade, mas como a expectativa oficial da fundação. Segundo ele, se a inflação deste mês fechar em 0,60%, ela será a menor taxa apurada desde junho de 2002, de 0,31%. O comportamento dos preços no varejo na quadrissemana em referência deixou também mais claro para Heron a tendência da inflação para abril, prevista em 0,50%. Projeção anual é mantida Heron do Carmo manteve a sua previsão de inflação para 2003 em 9%. Segundo ele, o mais importante não é a taxa de inflação fechada deste ano, mas sim a de 12 meses, que é o que importa para a política monetária. De acordo com o economista, entre abril e junho a inflação acumulada em 12 meses já voltará a ficar próxima aos patamares verificados em anos anteriores, uma vez que as taxas elevadas no período em que o cenário foi o mais perturbado por conta das eleições já começarão a sair da análise de 12 meses. Saúde e educação interrompem queda A queda generalizada entre os grupos que compõem o IPC-Fipe, verificada na primeira quadrissemana de março, foi interrompida na segunda medição dos preços no varejo pelos grupos Saúde e Educação. Saúde, que havia recuado na quadrissemana anterior para 0,28%, de uma elevação de 1,06% no fechamento de fevereiro, retomou a trajetória de alta, fechando em 0,69%. Este aumento decorreu da pressão exercida pelos preços dos remédios e produtos farmacêuticos, que saíram de uma deflação de 0,32% na primeira quadrissemana para uma variação positiva de 1,03%. "Esta alta já é o reflexo da liberação dos preços dos medicamentos pelo governo", disse o coordenador da Fipe, Heron do Carmo. Os aparelhos corretivos também contribuíram para o aumento do grupo Saúde, tendo seu patamar de reajuste elevado de 0,77% para 1,45%. O grupo Educação manteve-se praticamente estável, com uma ligeira alta de 0,02 ponto porcentual, com o patamar de reajuste sendo elevado de 0,28% para 0,30%. A pressão neste segmento veio basicamente dos livros didáticos, que saíram de uma alta de 1,71% para alcançar 2,05%. Segundo Heron, o grupo Vestuário ainda continua com a variação muito elevada, mas caiu de 0,82% para 0,76%, refletindo a proximidade da troca de estação que tem exercido maior pressão sobre as roupas masculinas, que aumentaram 1,42% na segunda quadrissem ana de março. Mais da política interna que da guerra O otimismo de Heron do Carmo com relação ao comportamento da inflação para os próximos meses transcende os impactos negativos que a guerra entre Estados Unidos e Iraque poderia exercer sobre a economia. Para ele, o cenário de queda da inflação dependerá em 90% das políticas internas e apenas em 10% de eventuais pressões externas. Questionado sobre a possibilidade de o confronto no Golfo Pérsico se alongar como as autoridades americanas e inglesas estimam, o professor disse acreditar que se tratam de declarações meramente preventivas. "Na minha opinião a ocupação do Iraque é uma questão de semanas." Heron acredita que em boa parte a melhora dos indicadores econômicos, principalmente os externos, como os C-Bond e a taxa de risco Brasil reflete mais a devolução do exagero de pessimismo que se cometeu com o País no ano passado do que uma visão mais oti mista da economia atual. "Neste aspecto o governo brasileiro ainda tem um bom crédito diante da economia internacional. Isso quer dizer que os indicadores têm bastante espaço ainda para melhorarem", disse ele. O coordenador da Fipe afirma ainda que a perspectiva de se registrar taxas de inflação menores, mais próximas de anos anteriores, indica que a inflação do ano passado foi resultante de uma bolha associada ao câmbio, mas que infelizmente influencia a infl ação corrente. "A desvalorização do ano passado, ao contrário das anteriores que foram por fundamentos, resultou do pessimismo dos mercados com a possibilidade do candidato da esquerda, Lula, ganhar as eleições", comentou. Para ele, ainda que ocorra uma escalada abrupta no preço do petróleo em função dos ataques militares contra o Iraque não há necessidade de alta nos combustíveis, já que o Brasil produz 90% do óleo que consome. "Por isso é que acredito que tudo vai depender mais das políticas internas do que de fatores externos. No caso do petróleo, da política da Petrobras", disse Heron.