Fipe registra deflação de 0,08 na 2ª prévia O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou -0,08% de inflação na segunda quadrissemana de novembro, resultado inferior ao da primeira prévia do mês, quando o índice apurado foi -0,06%. O grupo Alimentação teve variação negativa de 0,98%, seguindo a tendência da duas quadrissemanas anteriores. Saúde, que não havia apresentado variação no período anterior, subiu 0,05%. As maiores altas foram Transportes e Vestuário, que registraram o mesmo índice de aumento: 0,29%. Verifique os resultados apurados pela Fipe para todos os itens que compõem o IPC: Item Variação (%) Habitação +0,09 Alimentação -0,98 Transportes +0,29 Despesas pessoais +0,34 Saúde +0,05 Vestuário +0,29 Educação +0,13 Índice geral -0,08