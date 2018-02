Fipe registra inflação de 0,18% na 2ª prévia de setembro O município de São Paulo registrou inflação de 0,18% na segunda quadrissemana de setembro, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi maior do que o apurado na primeira prévia do mês, quando a alta de preços foi de 0,16%. A variação do IPC ficou dentro das estimativas de 11 analistas ouvidos pela Agência Estado, que apostavam uma inflação entre 0,15% e 0,25%, com mediana de 0,21%. O IPC ficou igual ao do mesmo período de agosto. A elevação mais expressiva ocorreu com o item Vestuário, que aumentou de 0,66%, na quadrissemana anterior, para 1,10%. Também apresentaram crescimento os itens Alimentação, com alta de 0,61%, ante 0,50, e Despesas Pessoais, que subiu de 0,22% para 0,30%. O item Saúde recuou para 0,44%, de 0,60%, apurado na primeira quadrissemana do mês. Já o item Educação registrou 0,04%, ante 0,08%. Habitação apresentou índice negativo de 0,22%, ante -0,18. O item Transportes passou de um indicador positivo na semana anterior, 0,01%, para deflação de 0,13. Confira as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação, -0,22%; Alimentação, +0,61%; Transportes, -0,13%; Despesas Pessoais, +0,30%; Saúde, +0,44%; Vestuário, +1,10%; Educação, +0,04%; Índice Geral, +0,18%.