Fipe revê para baixo previsão de inflação no mês O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Paulo Picchetti, revisou sua expectativa para o fechamento do índice no mês de 0,40% para um intervalo de 0,30% a 0,40%. Para alterar a projeção de fevereiro, ele levou em consideração o ritmo de queda do IPC na segunda quadrissemana do mês, que ficou em 0,26% ante 0,46% do período imediatamente anterior . "A queda surpreendeu. Esperávamos algo em torno de 0,35%", afirmou. Picchetti salientou também o comportamento do núcleo do índice na segunda quadrissemana de fevereiro, que registrou variação de 0,21% ante 0,24% da quadrissemana anterior. Desde o início do ano, o núcleo mantém-se na casa dos 0,20%, saindo do patamar de 0,1% registrado no fim do ano passado. "Com estes dados vemos que o índice cheio está convergindo para o núcleo e que este se apresenta bem estável." Para o ano, o coordenador mantém a projeção do IPC fechado de 5,5% a 6%, dentro do intervalo da meta que deve ser cumprida pelo Banco Central em 2004 - 5,5% com variação de 2,5 pontos porcentuais para cima ou para baixo.