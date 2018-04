Fipe revisa inflação em agosto de 1% para 1,10% A Fundação de Pesquisas Econômicas (Fipe) fez uma pequena revisão na previsão de inflação para agosto de 1% para 1,10%, informou hoje o coordenador do IPC-Fipe, Heron do Carmo. A revisão, segundo ele, leva em conta o aumento além do esperado no preço dos alimentos, em especial o pão francês, que registrou na segunda quadrissemana de agosto (período de 30 dias encerrado no último dia 15) alta de 10,73%, dando uma contribuição de 0,13 ponto porcentual para a composição da taxa de inflação de 0,95% apurada no período. Heron do Carmo ponderou, no entanto, que se o gás de cozinha, cuja redução total determinada pelo governo ficou em torno de 12%, recuar ainda em agosto algo em cerca de 5%, o índice poderá ficar em torno de 5%, conforme a previsão anterior. Ocorre, afirma Heron, que as tarifas de telefone fixo (7,87%) e energia elétrica (5,29%) contribuíram com 0,40 ponto porcentual para a composição do índice. Para o resto do mês, o economista espera mais uma contribuição de 0,18 ponto porcentual para esses itens, o que leva a crer que a inflação ficará em 1,10%. O item alimentos industrializados já está pressionando menos, avalia ele. Na primeira quadrissemana o conjunto dos alimentos industrializados subiu 1,89% e agora sua elevação foi menor, de 1,75%. As pressões novas, de acordo com Heron, vêem dos produtos alimentícios semi-elaborados (2,89% na segunda quadrissemana). Os destaques foram as carnes bovinas, que saíram de uma trajetória de queda para um aumento de 1,51%, e frango, que também caía e na segunda quadrissemana fechou em alta de 3,60%. O item leites já subiu menos no período. Teve alta de 4%, ante uma elevação de 5% na quadrissemana anterior. "Mas mesmo assim continua apresentando uma pressão muito forte", disse Heron, destacando que esses aumentos já influenciaram a alimentação fora de casa, que saiu de uma alta de 0,16% para 0,63%.