Fipe revisa inflação para abril de 0,20% para 0,10% A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) revisou hoje, para baixo, a sua previsão de inflação para o mês de abril em São Paulo, de 0,20% para 0,10%. De acordo com o coordenador do IPC-Fipe, Heron do Carmo, a revisão deve-se, entre outras coisas, ao comportamento dos grupos Alimentação e Vestuário. O grupo Alimentação fechou a terceira quadrissemana de abril - período de 30 dias terminado no dia 22 - com uma deflação de 0,85%. Esta é a quarta deflação consecutiva apresentada no grupo, cujos preços, segundo Heron do Carmo, estão caindo além do esperado. De acordo com ele, os alimentos já acumulam, no ano, uma queda de 0,64%. Até o final de maio este grupo terá devolvido tudo o que subiu, de janeiro até a terceira quadrissemana do mês de março. O grupo Vestuário, por sua vez, fechou a terceira quadrissemana com uma variação positiva de 0,16%. Esta taxa se mantém estável por três quadrissemanas consecutivas, subindo muito menos do que o esperado para esta época do ano, diz o economista. Segundo ele, a evolução, abaixo do esperado, do grupo Vestuário é conseqüência da dificuldade do comércio em manter as vendas em alta, em razão do clima, que permanece seco e quente. De acordo com Heron do Carmo, se a inflação de abril fechar em 0,10%, conforme estimativa da Fipe, o IPC acumulado em 12 meses deverá recuar de 7,02% para algo em torno de 6,5%. Em abril do ano passado, o IPC-Fipe fechou em 0,61%. Em maio, diz Heron do Carmo, a inflação deverá ser mantida, mas a partir daí o índice poderá terminar o ano em 4%. O índice geral na terceira quadrissemana de abril fechou em 0,06%, mantendo-se praticamente estável em relação à segunda quadrissemana (0,08%) e ao fechamento de março (0,07%). A taxa ainda está contaminada pelo aumento do ônibus, de 1,16%, que resultou numa contribuição de 0,05 ponto porcentual na inflação do período. Segundo o economista, retirando-se a contribuição dos ônibus, o IPC teria fechado em 0,01%. O grupo Habitação, o de maior peso na composição do IPC-Fipe, fechou a terceira quadrissemana com uma deflação de 0,51% - a quinta queda consecutiva. O grupo Transporte, com alta de 2,23%, refletiu basicamente o aumento dos ônibus e da gasolina (9,28%). Segundo Heron do Carmo, a boa notícia é que o aumento da gasolina manteve-se estável em relação à quadrissemana anterior. "Isso pode ser reflexo da concorrência entre os postos. O melhor disso é que o aumento da gasolina não deverá atingir os 12% previstos. O efeito do ônibus deverá se esgotar até o final do mês".